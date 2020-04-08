從林全內閣的「揪科」 看Zoom被禁用的雙標

最近視訊會議軟體Zoom的資安問題吵得火熱，因Zoom被查出將部分數據傳往中國大陸，消息一出，民進黨民代立刻群起攻之，教育部等政府單位趕緊要求管轄單位禁止使用Zoom，但因為之前各級學校已使用Zoom作為因應新冠肺炎遠距教學之用，蔡政府突然要封殺Zoom，讓包括台大教授葉丙成等人提出質疑，要求政府明確提供一個「好用、沒有資安問題、不會被禁、而且很多人用不會卡」的視訊軟體。

林全內閣想用Line群 催生揪科

在我們討論Zoom的資安問題之前，不妨先回顧歷史。2016年民進黨重返中央執政後，首任行政院長林全要求內閣成員都必須加入Line群組，當時的內閣團隊認為，Line是國外公司開發與維護，內閣團隊使用Line群組討論國家機敏大事並不合適，當時的經濟部長李世光建議內閣改用工研院資助的即時通訊軟體揪科（Juiker）。