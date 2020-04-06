【綠營卡位戰7】疫情當頭還在鬥 「討厭民進黨」氛圍將重現？

聯合報 / 記者周佑政
蔡英文總統第二任期首先要面對黨內派系搶位置、爭資源的內鬥問題。圖為228紀念儀式蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）受邀出席活動。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統第二任期首先要面對黨內派系搶位置、爭資源的內鬥問題。圖為228紀念儀式蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）受邀出席活動。 圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統第二任期開展前，遇上新冠肺炎疫情肆虐，讓很多人事鋪排轉而檯面下。是但即使疫情當前，民進黨各派系爭搶資源的煙硝味已經飄出，蔡總統若無法有效處理，「討厭民進黨」的社會氛圍很快會重現。疫情過後的經濟復甦、兩岸與對外關係，更攸關蔡總統能否留下華麗的歷史定位。 

蔡總統以817萬史上最高票順利連任，民進黨國會再度取得過半優勢。不過，歷史殷鑑不遠，前兩任總統陳水扁、馬英九都是在第二任期內，遭遇執政危機。扁第二任期因親信貪腐，導致百萬「紅衫軍」倒扁，陳水扁卸任後更一度身陷囹圄。馬第二任期雖然完成「馬習會」，但也爆發「太陽花學運」，連帶讓國民黨2016年總統立委雙輸。

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疫情 民進黨 蘇貞昌

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