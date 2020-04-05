墾丁人都散了才加強管制 戳破中央防疫神話

聯合報 / 主筆室
清明連假，墾丁大街湧現車潮，警方在街道上進行車輛管制、大聲吹哨，中央到地方如臨大敵。 圖／聯合報系資料照片
清明連假，墾丁大街湧現車潮，警方在街道上進行車輛管制、大聲吹哨，中央到地方如臨大敵。 圖／聯合報系資料照片

清明頭兩天，墾丁大街摩肩接踵的畫面成爲全台矚目焦點，假期尾聲，昨天疫情指揮中心不但發布國家級警報，要大家別再湧入墾丁等多處景點，屏東緊急成立恆春前進指揮中心，行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇到警政署長陳家欽都南下關心，警方也在旅客多數已北返冷清的街道上進行車輛管制、大聲吹哨，中央到地方如臨大敵。只是連假都快結束，這些舉措不只顯得政府慢半拍，更是前後矛盾。

高訂房率無警覺 超前部署淪空話

大批人潮在連假期間湧入墾丁，早是可以預期的事，周邊的住宿在假期前早已滿房。不只墾丁，花東訂房率也到達七、八成。從疫情爆發以來，蔡政府動不動就將「超前部署」掛在嘴上、自我標榜，但這些事先從高訂房率就可預期的景況卻毫無警覺，反而是人潮先超前部署到各景區。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

連假 疫情 墾丁

相關新聞

【藍營大亂鬥6】啟臣轉骨兩關卡：罷韓公投、九二共識

國民黨2020總統選舉大敗，現在力圖振作，隨著新任黨主席江啟臣上任，人事更迭，最年輕的黨主席、首位身兼立委的黨主席，象徵...

墾丁人都散了才加強管制 戳破中央防疫神話

清明頭兩天，墾丁大街摩肩接踵的畫面成爲全台矚目焦點，假期尾聲，昨天疫情指揮中心不但發布國家級警報，要大家別再湧入墾丁等多處景點，屏東緊急成立恆春前進指揮中心，行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇到警政署長陳家欽都南下關心，警方也在旅客多數已北返冷清的街道上進行車輛管制、大聲吹哨，中央到地方如臨大敵。

【綠營卡位戰4】蔡英文第二任期 還能冷處理赦扁、制憲案嗎？

民進黨立委提案修正「會計法」，為特赦前總統陳水扁鋪路，獨派為催生「台灣新憲法」，啟動公投案連署，「赦扁」與「制憲」不約而同成為現在進行式。新冠肺炎疫情持續，這兩項政治議題未受太多重視，但疫情有趨緩的一天，加上蔡英文總統第二任期即將展開，蔡總統與民進黨終究無法迴避。

中央防疫雙重標準 讓「時中好棒棒」破功？

清明連假第一天，雪隧從清晨就開始塞車，ㄧ路塞到通往花蓮的蘇花改，不只花東住房率達到8成，墾丁更是滿房，被悶壞的民眾擠滿各風景區、飯店。同時間，昨天下午疫情指揮中心公布台灣新增10例新冠肺炎確診病例，這樣的數字雖非新高，但在其中2例本土病例中，卻有一名沒有旅遊史、不知感染源的社區保全，再次大力敲響社區傳播的警鐘。

【綠營卡位戰2】派系磨刀、中生代角力 等著回歸的蔡主席

蔡英文總統520後可望重掌黨機器，隨即要面對兩年一度的黨職改選，黨內各派系已磨刀霍霍，欲爭取更多政治版圖。另一棘手問題，是民進黨中生代接班卡位戰，最快下半年就會浮現；尤其2022年就要卸任的幾位中生代縣市首長，「下一步」為何，是蔡英文與民進黨必須面對的課題。

陳時中「叔姪說」 壞了得來不易的防疫信任感

陳時中指揮防疫兩個月來，守住新冠肺炎第一波強攻，獲得民眾高度肯定，也成為疫情險峻國家學習對象；但近日在觀光局高階官員公器私用、欺上瞞下接疫區返國兒女，還意圖找基層人員扛責時，他護短的發言引起社會憤怒，甚至成為談話性節目重點。對防疫好不容易建立的信任帶來影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。