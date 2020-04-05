墾丁人都散了才加強管制 戳破中央防疫神話

清明頭兩天，墾丁大街摩肩接踵的畫面成爲全台矚目焦點，假期尾聲，昨天疫情指揮中心不但發布國家級警報，要大家別再湧入墾丁等多處景點，屏東緊急成立恆春前進指揮中心，行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇到警政署長陳家欽都南下關心，警方也在旅客多數已北返冷清的街道上進行車輛管制、大聲吹哨，中央到地方如臨大敵。只是連假都快結束，這些舉措不只顯得政府慢半拍，更是前後矛盾。

高訂房率無警覺 超前部署淪空話

大批人潮在連假期間湧入墾丁，早是可以預期的事，周邊的住宿在假期前早已滿房。不只墾丁，花東訂房率也到達七、八成。從疫情爆發以來，蔡政府動不動就將「超前部署」掛在嘴上、自我標榜，但這些事先從高訂房率就可預期的景況卻毫無警覺，反而是人潮先超前部署到各景區。