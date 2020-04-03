【綠營卡位戰4】蔡英文第二任期 還能冷處理赦扁、制憲案嗎？

民進黨立委提案修正「會計法」，為特赦前總統陳水扁鋪路，獨派為催生「台灣新憲法」，啟動公投案連署，「赦扁」與「制憲」不約而同成為現在進行式。新冠肺炎疫情持續，這兩項政治議題未受太多重視，但疫情有趨緩的一天，加上蔡英文總統第二任期即將展開，蔡總統與民進黨終究無法迴避。

蔡總統過去4年任內，不論民進黨內或獨派，特赦陳水扁、制憲正名等聲浪始終沒有停歇。這次提案修法，盼將國務機要費除罪化的綠委蔡易餘，早在2016年就曾提出「赦免法」修正草案，但國會過半的民進黨選擇冷處理。