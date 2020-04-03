中央防疫雙重標準 讓「時中好棒棒」破功？
清明連假第一天，雪隧從清晨就開始塞車，ㄧ路塞到通往花蓮的蘇花改，不只花東住房率達到8成，墾丁更是滿房，被悶壞的民眾擠滿各風景區、飯店。同時間，昨天下午疫情指揮中心公布台灣新增10例新冠肺炎確診病例，這樣的數字雖非新高，但在其中2例本土病例中，卻有一名沒有旅遊史、不知感染源的社區保全，再次大力敲響社區傳播的警鐘。
當年SARS大爆發 就在連假之後
如果把各地民眾瘋風景區、瘋飯店的畫面，跟疫情指揮中心記者會分割畫面放在一起，ㄧ定會以爲是平行時空，讓人感覺錯亂，到底哪一個才是真的台灣？
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