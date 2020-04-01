高鐵300萬不起訴 「明文規定」大家看著辦？

立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元，政壇沸沸揚揚，結果檢察官調查半年後，雖認為陳明文資產遠超過300萬元，向人借錢的確不合理，甘冒遭竊風險提現金搭高鐵也有違常情，但因查無不法，才作出不起訴處分；其實這個結果早在事發之初就可以預知，法務部次長蔡碧仲斷言沒事，檢察官查半年也只是走完司法程序而已。

「有違常情」的不起訴 司法信任皺眉頭

陳明文在高鐵放300萬元「失而復得」，遺失後並不著急，找回後也無喜悅之色，與他交情甚篤的法務部次長蔡碧仲在非正式受訪的場合中說陳明文是分次提領，不會有洗錢的問題 ，很多人也用這種方式規避洗錢防制法；為此，蔡碧仲一度被藍委大罵爛官，蔡則揚言提告，但一陣針鋒相對後，檢方還得收拾善後，結果查了半年還是做出自己也認為「不合理、有違常情」的不起訴處分，讓陳明文鬆了一口氣，但卻讓民眾對司法的信任皺起更深的眉頭。