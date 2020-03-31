抗疫防線逢官就轉彎 誰還願意順時中？

聯合報 / 主筆室
觀光局主秘之子確診傳人，衛福部長陳時中出言相護惹議。 圖／聯合報系資料照片
觀光局主秘之子確診傳人，衛福部長陳時中出言相護惹議。 圖／聯合報系資料照片

蔡政府在國際宣傳防疫有成，不料官員群起扯後腿，不只閣揆和部長大亂鬥，觀光局主秘甚至在國門上捅出防疫大破口，讓兒子帶病入境立馬傳染給下屬及幼子，自己逃避居家隔離，在交通部和立法院趴趴走。全國最高防疫指揮官對此再三迴護，連官員之子的病程都「臨時更正」，防疫也搞特權，犧牲自由配合政府的民眾能服氣嗎？

剛護完「淳兒」 又來個觀光局主祕

深受全民愛戴的防疫指揮官陳時中，上周為了顧問張上淳之子疫期出國之事，被外界質疑兩套標準，明明親自宣布一線醫護禁止在疫期出國，碰上「淳兒」就說沒違反規定，惹火基層醫護抱怨不平。風波才息，觀光局主秘之子確診傳人，阿中部長又出言相護，官官相護一片和諧，真是令人嘆為觀止。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

機場 陳時中 公務員

相關新聞

抗疫防線逢官就轉彎 誰還願意順時中？

蔡政府在國際宣傳防疫有成，不料官員群起扯後腿，不只閣揆和部長大亂鬥，觀光局主秘甚至在國門上捅出防疫大破口，讓兒子帶病入境...

【教科書之亂3】課綱之爭到課本遭殃 政治不退、教育難為

在許多國家，課綱公布後，課本有二至三年的編撰時間，歐美、日本大多如此。台灣從88課綱、95暫綱、101課綱，每冊至少都有一年半至兩年的編撰時間。108課綱因政治因素延宕兩年，如今「後座力」衝擊出版社，出版社編者不熟悉部分科目課綱，頻頻被退回重編，從課綱之亂演變為課本之亂，且不曉得還要亂多久？

淳兒逆時中踢館 自己人踢翻抗疫神壇

新冠病毒攻入長照機構，台灣正在疫情風暴邊緣掙扎，指揮中心深夜和病毒作戰，火速撤離機構裡的老人。火線任務的驚心動魄無人關注，只因指揮中心專家組召集人張上淳的醫生兒子不顧禁令，赴美看NBA球賽，掀起全國論戰。

駐WTO副代表風波 談判人才「愛之適足以害之」

經濟部國貿局前局長楊珍妮在經貿談判的表現可圈可點，她屆齡退休後，政府為了留才，想出讓她以我駐WTO副代表的身分，借調到行政院經貿談判辦公室（OTN）擔任副總談判代表，然而，這樣的安排，不禁讓人懷疑，究竟是OTN太重要，還是我WTO代表團太不重要。

蘇貞昌粗糙拔董座 徐國勇先斬後奏只是剛好

律師岀身的內政部長徐國勇函送法辦警政署長陳家欽，掀開綠營權鬥的鍋蓋，同樣律師出身的行政院長蘇貞昌怨徐未事先告知他，事後徐提出三種不同辯解，讓他心頭很沈重；不過，以蘇貞昌拔國營事業董座的粗糙手法，蘇、徐畢竟同行，上行下效，「先斬後奏」也只是剛好而已。

【疫情下的美中關係2】川習密集熱線 美國也為醫材折腰

前言：美國在26日超越最早發現疫情的中國大陸，成為新冠肺炎最多確診病例的國家，疫情下的中美關係，從劍拔弩張到出現轉圜，川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。