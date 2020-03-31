抗疫防線逢官就轉彎 誰還願意順時中？

蔡政府在國際宣傳防疫有成，不料官員群起扯後腿，不只閣揆和部長大亂鬥，觀光局主秘甚至在國門上捅出防疫大破口，讓兒子帶病入境立馬傳染給下屬及幼子，自己逃避居家隔離，在交通部和立法院趴趴走。全國最高防疫指揮官對此再三迴護，連官員之子的病程都「臨時更正」，防疫也搞特權，犧牲自由配合政府的民眾能服氣嗎？

剛護完「淳兒」 又來個觀光局主祕

深受全民愛戴的防疫指揮官陳時中，上周為了顧問張上淳之子疫期出國之事，被外界質疑兩套標準，明明親自宣布一線醫護禁止在疫期出國，碰上「淳兒」就說沒違反規定，惹火基層醫護抱怨不平。風波才息，觀光局主秘之子確診傳人，阿中部長又出言相護，官官相護一片和諧，真是令人嘆為觀止。