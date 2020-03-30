駐WTO副代表風波 談判人才「愛之適足以害之」

經濟部國貿局前局長楊珍妮在經貿談判的表現可圈可點，她屆齡退休後，政府為了留才，想出讓她以我駐WTO副代表的身分，借調到行政院經貿談判辦公室（OTN）擔任副總談判代表，然而，這樣的安排，不禁讓人懷疑，究竟是OTN太重要，還是我WTO代表團太不重要。

想借重楊珍妮能力 就該開大門走大路

楊珍妮在經貿談判領域經驗豐富，的確是國內不可多得的人才，政府想借重她的能力推動我對外經貿溝通，這樣的想法可以理解，但以走巧門的做法留人，引發內部議論，反倒是「愛之適足以害之」，因為就算我經貿談判非楊不可，也應該開大門、走大路。更何況經貿談判要成功，天時、地利與人和缺一不可，其中「人和」不只靠主談人的談判技巧，更重要的是團隊的戰力。