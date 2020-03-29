蘇貞昌粗糙拔董座 徐國勇先斬後奏只是剛好

律師岀身的內政部長徐國勇函送法辦警政署長陳家欽，掀開綠營權鬥的鍋蓋，同樣律師出身的行政院長蘇貞昌怨徐未事先告知他，事後徐提出三種不同辯解，讓他心頭很沈重；不過，以蘇貞昌拔國營事業董座的粗糙手法，蘇、徐畢竟同行，上行下效，「先斬後奏」也只是剛好而已。

蘇貞昌說，如果徐國勇覺得警政署長陳家欽不適任，應該來告訴他，但過去這段時間以來，從來沒有來跟他講；他還扯到疫情，指當疫情嚴峻的此時此刻，國人一定看不懂「為什麼要這樣亂？」也不樂見這樣亂，他前天特別交代陳家欽要堅守崗位，好好帶著員警做好防疫和治安並坦然面對。