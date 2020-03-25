政院攔胡 時中「台胞同待遇論」淪「為小明請命」翻版

在歐美地區疫情升高、中國大陸轉趨和緩下，政府面對國外回台民眾和滯留湖北台胞，分別採取落差極大的防疫措施，掀起「雙重標準」的質疑。疫情指揮官陳時中昨天還發表一席「台胞待遇相同論」，現在政院出來定調，台胞「註記」不取消，繼續交涉專機返台，讓「台胞待遇相同論」淪為之前陸委會主委陳明通「為小明請命」翻版。

陳時中昨天下午表示，如果解封，滯留湖北國人返台，不會有另外特別的檢疫待遇，和其他地區返國者一樣，需落實居家檢疫十四天。這個說法就是為滯留湖北台胞所受「註記」管制解套，讓他們能比照自歐美地區返台的民眾，自行回台並在一採之後進行十四天的居家檢疫。