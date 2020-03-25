政院攔胡 時中「台胞同待遇論」淪「為小明請命」翻版

聯合報 / 記者羅印冲
疫情指揮官陳時中曾因第二波武漢包機一夜沒闔眼，昨天他發表一席「台胞待遇相同論」，今天遭行政院打臉。圖／聯合報系資料照片
疫情指揮官陳時中曾因第二波武漢包機一夜沒闔眼，昨天他發表一席「台胞待遇相同論」，今天遭行政院打臉。圖／聯合報系資料照片

在歐美地區疫情升高、中國大陸轉趨和緩下，政府面對國外回台民眾和滯留湖北台胞，分別採取落差極大的防疫措施，掀起「雙重標準」的質疑。疫情指揮官陳時中昨天還發表一席「台胞待遇相同論」，現在政院出來定調，台胞「註記」不取消，繼續交涉專機返台，讓「台胞待遇相同論」淪為之前陸委會主委陳明通「為小明請命」翻版。

陳時中昨天下午表示，如果解封，滯留湖北國人返台，不會有另外特別的檢疫待遇，和其他地區返國者一樣，需落實居家檢疫十四天。這個說法就是為滯留湖北台胞所受「註記」管制解套，讓他們能比照自歐美地區返台的民眾，自行回台並在一採之後進行十四天的居家檢疫。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 陳時中 陸配

相關新聞

江啟臣開防疫會議 有比諸侯神隱更大條的問題

國民黨以防疫為由，找了十五個執政縣市齊聚智庫開會。外界聚焦在各縣市都只派「代表」出席，但縣市首長無一人到場，認為這對新上任黨主席江啟臣的威望是嚴重打擊。但其實縣市長是否出席，只是這場會議凸顯問題當中最枝節的一個。

政院攔胡 時中「台胞同待遇論」淪「為小明請命」翻版

在歐美地區疫情升高、中國大陸轉趨和緩下，政府面對國外回台民眾和滯留湖北台胞，分別採取落差極大的防疫措施，掀起「雙重標準」的質疑。疫情指揮官陳時中昨天還發表一席「台胞待遇相同論」，現在政院出來定調，台胞「註記」不取消，繼續交涉專機返台，讓「台胞待遇相同論」淪為之前陸委會主委陳明通「為小明請命」翻版。

空氣傳染若成真 防疫1.5公尺的距離恐怕不夠

繼美國衛生研究院〈NIH〉及多所大學發表研究結果，確認新冠病毒存在空氣傳染〈氣溶膠傳播〉事實，我方防疫官員終於鬆口，承認新冠病毒若是空氣傳播，控制及防治難度必將大增。現況是，防疫策略必須收緊，針對可能的空氣傳播調整。

【教科書之亂3】課綱之爭到課本遭殃 政治不退、教育難為

在許多國家，課綱公布後，課本有二至三年的編撰時間，歐美、日本大多如此。台灣從88課綱、95暫綱、101課綱，每冊至少都有一年半至兩年的編撰時間。108課綱因政治因素延宕兩年，如今「後座力」衝擊出版社，出版社編者不熟悉部分科目課綱，頻頻被退回重編，從課綱之亂演變為課本之亂，且不曉得還要亂多久？

淳兒逆時中踢館 自己人踢翻抗疫神壇

新冠病毒攻入長照機構，台灣正在疫情風暴邊緣掙扎，指揮中心深夜和病毒作戰，火速撤離機構裡的老人。火線任務的驚心動魄無人關注，只因指揮中心專家組召集人張上淳的醫生兒子不顧禁令，赴美看NBA球賽，掀起全國論戰。

防弊重於防疫？ 政府把大學當幼兒園在管

教育部日前發出一紙通報，要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，遭質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。