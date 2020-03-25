空氣傳染若成真 防疫1.5公尺的距離恐怕不夠
繼美國衛生研究院〈NIH〉及多所大學發表研究結果，確認新冠病毒存在空氣傳染〈氣溶膠傳播〉事實，我方防疫官員終於鬆口，承認新冠病毒若是空氣傳播，控制及防治難度必將大增。現況是，防疫策略必須收緊，針對可能的空氣傳播調整。
氣溶膠傳播說法 一月陸早提出
氣溶膠傳播的說法最早是一月時大陸上海民政局副局長提出，不知當時是否在強烈批中方防疫、隱瞞疫情情緒下，台灣官方、公衛學界多有駁斥；即便二月大陸中央科技部、衛健委陸續提出證據，認為在密閉空間、長時間滯留、高濃度病毒環境，確實存在空氣傳播可能，台灣仍然認為可能性不高。
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