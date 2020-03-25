空氣傳染若成真 防疫1.5公尺的距離恐怕不夠

聯合報 / 主筆室
台灣防疫單位最近鬆口承認，新冠病毒的確有空氣傳染可能。圖／聯合報系資料照片
台灣防疫單位最近鬆口承認，新冠病毒的確有空氣傳染可能。圖／聯合報系資料照片

繼美國衛生研究院〈NIH〉及多所大學發表研究結果，確認新冠病毒存在空氣傳染〈氣溶膠傳播〉事實，我方防疫官員終於鬆口，承認新冠病毒若是空氣傳播，控制及防治難度必將大增。現況是，防疫策略必須收緊，針對可能的空氣傳播調整。

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