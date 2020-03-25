空氣傳染若成真 防疫1.5公尺的距離恐怕不夠

隨著歐美病例大爆發，台灣新冠肺炎病例迅速來到三位數，19日更已有學校因有兩例學生確診全校停課。就在同時間，卻有立委向文化部長鄭麗君倡議，台灣這次抗疫相當成功、贏得國際讚賞，建議規畫拍攝台灣抗疫過程的影像記錄「台灣抗『疫』」，如紀錄片或電影，輸出到國外。如果這提議是前幾天提出，若許還有點道理，但就在台灣瀕臨社區傳播的當口，連蔡總統都要出面信心喊話的當頭，則顯得突兀。

2020-03-20 11:02