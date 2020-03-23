淳兒逆時中踢館 自己人踢翻抗疫神壇

聯合報 / 主筆室
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（見圖）的醫生兒子不顧禁令赴美看NBA球賽，掀發論戰。記者曾吉松／攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（見圖）的醫生兒子不顧禁令赴美看NBA球賽，掀發論戰。記者曾吉松／攝影

新冠病毒攻入長照機構，台灣正在疫情風暴邊緣掙扎，指揮中心深夜和病毒作戰，火速撤離機構裡的老人。火線任務的驚心動魄無人關注，只因指揮中心專家組召集人張上淳的醫生兒子不顧禁令，赴美看NBA球賽，掀起全國論戰。

張上淳的兩個兒子都是防疫一線醫師，出國計畫被疫情打亂，一個取消，一個堅持出門，並得到台大院方許可。消息一出，張上淳回應「沒有違法」，引起基層醫護憤慨不平，於是出現「超級爆料者」，指出國的淳兒在臉書痛批「出國禁令違憲」、「無助老人想要阻擋疫情蔓延，但這是無效的，因為科學與政治無法併存。」當全國多數人已因防疫犧牲個人自由之際，淳兒「逆時中」言行，相當驚世駭俗。

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台大醫院 疫情 出國

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