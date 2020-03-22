防弊重於防疫？ 政府把大學當幼兒園在管

聯合報 / 記者馮靖惠
教育部日前要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，引起大學反彈。 圖／聯合報系資料照片
教育部日前要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，引起大學反彈。 圖／聯合報系資料照片

教育部日前發出一紙通報，要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，遭質疑教育部把大學當幼兒園在管。大學反彈之後，儘管教育部趕緊澄清，但這也凸顯國內教育長期的防弊心態，是造成高等教育無法與時俱進的原因。

教育部的通報被大學質疑，政府難道認為「防弊重於防疫」？不到一天內，教育部表示是要「大規模進行線上演練」或「全校性實施遠距教學」的學校，才需要將課程規畫報教育部，因為沒有突發疫情的急迫性；此外，在學期間學校有義務提供完善授課學習品質，防疫時間也須掌握學生動向，以利日後可能疫調。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

教育部 高教 疫情

相關新聞

以色列想師法的「台灣神跡」 眾神不能恣意而為啊

就在蔡政府乃至部分網友極力向全球行銷台灣抗疫「眾神」及「神跡」之餘，根據中央社報導，以色列總理尼坦雅胡表示，以國打算運用反恐追蹤技術與局部封鎖經濟措施，「會採取類似台灣的作法」，對抗這個「看不見的敵人（指新冠肺炎）」。

「害」大家學測考太好 台灣教育迷思 逼走大考中心主任

最近轟動教育界的大事，就是大考中心主任張茂桂請辭，請辭的理由是自認行政監督不周，原因說白了，就是「害」大家考太好了…

防弊重於防疫？ 政府把大學當幼兒園在管

教育部日前發出一紙通報，要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，遭質疑...

范雲籲拍抗疫成功影片 權力新貴派之姿令人唏噓

隨著歐美病例大爆發，台灣新冠肺炎病例迅速來到三位數，19日更已有學校因有兩例學生確診全校停課。就在同時間，卻有立委向文化部長鄭麗君倡議，台灣這次抗疫相當成功、贏得國際讚賞，建議規畫拍攝台灣抗疫過程的影像記錄「台灣抗『疫』」，如紀錄片或電影，輸出到國外。如果這提議是前幾天提出，若許還有點道理，但就在台灣瀕臨社區傳播的當口，連蔡總統都要出面信心喊話的當頭，則顯得突兀。

僑民萬人返國潮 相同病毒、消失的武漢防疫規格

為了防堵新冠肺炎疫情，政府今天開始將限制非本國籍人士入境。但隨著世界各國疫情加劇，接下來將有大批我國旅外僑民、留學生返台...

案例破百只是逗點 防疫戰術不能一成不變

台灣防疫的鋼鐵部隊緊守確診42例的馬其諾防線多日，沒料到3天就被攻破，甚至一舉破百；民眾慌了，企業慌了；幸而防疫指揮部不動如昔。穩住陣腳此刻很重要，但應變的戰略、戰術不能一成不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。