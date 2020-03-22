防弊重於防疫？ 政府把大學當幼兒園在管
教育部日前發出一紙通報，要求大學若要實施遠距教學，教師要全程記錄、學生每天寫防疫日記，課程規畫還要先報教育部核定，遭質疑教育部把大學當幼兒園在管。大學反彈之後，儘管教育部趕緊澄清，但這也凸顯國內教育長期的防弊心態，是造成高等教育無法與時俱進的原因。
教育部的通報被大學質疑，政府難道認為「防弊重於防疫」？不到一天內，教育部表示是要「大規模進行線上演練」或「全校性實施遠距教學」的學校，才需要將課程規畫報教育部，因為沒有突發疫情的急迫性；此外，在學期間學校有義務提供完善授課學習品質，防疫時間也須掌握學生動向，以利日後可能疫調。
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