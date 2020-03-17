川普推文稱「中國病毒」 恐掀起新一波恐華症
美國總統川普前幾天才稱新冠肺炎為「外國病毒」，16日推文改稱「中國病毒（Chinese Virus）」，引起爭論；部分華裔人士憂心川普再掀種族主義與仇外心態，還有人認為川普用字應翻為「中華病毒」，如此針對全球華人，恐引發新一波「恐華症」。
世界衛生組織（WHO）為避免歧視，定名為「2019新型冠狀病毒疾病」，但幾位美國高官不採納WHO意見，衛生部長阿查爾曾說「中國冠狀病毒」（China coronavirus），國務卿龐培歐及國務院資深官員稱「武漢病毒」（Wuhan virus）；美方說法引發北京不滿，中國大陸外交部發言人趙立堅反質疑「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。
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