降息放大絕背後 聯準會主席不只看到股市狂跌警訊
美國聯準會在美東時間15日大動作降息到接近於零，並宣布金額7000億美元的資產購買計畫，聯準會下了這帖猛藥救經濟，儘管美股期指因聯準會的無預警動作，16日在亞洲盤重挫超過4%。但對聯準會主席鮑爾來說，看到上周投資人無差別式的拋售資產，加上不少受新冠肺炎疫情衝擊的企業爭相向銀行提領貸款額度，若不緊急提高市場資金的流動性，狀況恐怕只會更糟。
聯準會原本要在美東時間17、18日召開利率決策會議，但等不及召開例會，聯準會繼3日宣布降息2碼後，15日一口氣宣布降息4碼（1個百分點），將利率下調至 0-0.25%區間；並宣布增持5000億美元美國公債及2000億美元的 MBS（不動產抵押貸款證券），形同祭出貨幣寬鬆政策（QE）。
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