公懲會對張天欽出手 楊翠不怕、百姓倒要怕了

聯合報 / 主筆室
張天欽的政治操作，對促轉會而言是致命一擊。本報資料照片
張天欽的政治操作，對促轉會而言是致命一擊。本報資料照片

促轉會前副主委張天欽前年8月24日開會自比「東廠」，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，事件曝光後遭監院彈劾，公懲會11日判張撤職並停止任用二年，張悖離正義也得到懲罰，但讓人驚訝的是，代理主委楊翠卻說沒有「怕到」，行政院長蘇貞允諾促轉會再延長一年；如果楊翠是真的不怕，倒是老百姓要開始害怕了。

東廠事件兩年後 公懲會出手了

根據公懲會調查，張天欽在前年8月22日受訪談林宅血案等五大命案，重點放在人事清查制度，但各報原沒將人事清查法和侯友宜連結；張隔天再向中央社放消息，媒體隨即報導促轉會推除垢法劍指侯友宜；24日會議中，張天欽表示消息是他故意放的，「今天侯友宜…這個如果沒有操作，很可惜」， 並要與會者準備相關案例間接影射，以綠委為側翼，讓除垢法和侯友宜等議題「燃燒」；張天欽還說「我們本來是南廠，別人再變成...西廠，後來又升格變東廠」。

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