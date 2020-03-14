廢生煤條例 行政院不能說的一石三鳥之計

舉國上下正在對抗新冠肺炎之際，蔡政府一邊「蹭時中」搶抗疫光環，另一邊趁著國人目光未及，先是不顧環團與在野黨反對，在立法院強勢將國土法修法付委，緊接著行政院又宣布台中市2016年制訂實施的生煤管制條例無效。這兩案均存在高度爭議，蔡政府在抗疫當頭之際火速處理，是趁亂通過且不顧民意。

2020-03-14 10:55