廢生煤條例 行政院不能說的一石三鳥之計

聯合報 / 主筆室
行政院昨宣布台中市2016年制訂實施的生煤管制條例無效。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
行政院昨宣布台中市2016年制訂實施的生煤管制條例無效。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

舉國上下正在對抗新冠肺炎之際，蔡政府一邊「蹭時中」搶抗疫光環，另一邊趁著國人目光未及，先是不顧環團與在野黨反對，在立法院強勢將國土法修法付委，緊接著行政院又宣布台中市2016年制訂實施的生煤管制條例無效。這兩案均存在高度爭議，蔡政府在抗疫當頭之際火速處理，是趁亂通過且不顧民意。

【前情提要】

中市管制生煤條例 政院宣告無效

國土法修法在立院還有審查機會，台中生煤條例則是硬生生被政院廢掉，蔡政府卻毫不反省生煤條例的源頭是民進黨當年自己種下的因。2015年民進黨籍雲林縣長李進勇提出「禁燒生煤與石油焦條例」，藉此條款施壓六輕，當年產業界就警告，指地方禁生煤的立法未來一定會和中央有所衝撞。

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民進黨 林佳龍 行政院

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