罷韓四君子劍指韓國瑜 誰才是正直台灣人？

聯合報 / 主筆室
號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮（左二）前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關。圖／聯合報系資料照片
號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮（左二）前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關。圖／聯合報系資料照片

號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關，還大談成為一個正直的台灣人的3個條件，但要比起高雄市長韓國瑜的遭遇，陳醫師還真是小巫見大巫，韓國瑜恐怕老早就成為「一個正直的台灣人」。

氣爆善款風波 陳冠榮批抹黑栽贓

陳冠榮是發起罷韓網路社群「Wecare高雄」、「公民割草行動」、台灣基進等共同推出的罷韓法定領銜人，他也是高雄石化氣爆事件民間捐款專戶管理會委員委員，去年總統大選期間，外界對氣爆善款使用情形多所質疑，監察院也展開調查，陳冠榮前天到監院說明，他在臉書痛批此為「抹黑栽贓，司法追殺。」

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韓國瑜 罷韓 氣爆 監察院

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