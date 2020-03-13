罷韓四君子劍指韓國瑜 誰才是正直台灣人？
號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關，還大談成為一個正直的台灣人的3個條件，但要比起高雄市長韓國瑜的遭遇，陳醫師還真是小巫見大巫，韓國瑜恐怕老早就成為「一個正直的台灣人」。
氣爆善款風波 陳冠榮批抹黑栽贓
陳冠榮是發起罷韓網路社群「Wecare高雄」、「公民割草行動」、台灣基進等共同推出的罷韓法定領銜人，他也是高雄石化氣爆事件民間捐款專戶管理會委員委員，去年總統大選期間，外界對氣爆善款使用情形多所質疑，監察院也展開調查，陳冠榮前天到監院說明，他在臉書痛批此為「抹黑栽贓，司法追殺。」
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言