311震災尚未復興、新冠疫情又爆發 扶桑島亂成一團
昨天是311大地震九週年，因新冠肺炎烏雲籠罩，日本政府苦思之後決定停辦東京的全國性追悼會，重災區的悼祭也因九年了還沒能自大震毀滅性破壞「復興」，即便是地方縮小規模的追悼活動也意興闌珊。日本九年前地震重傷，復興遙遙無期，又面臨新冠肺炎重擊，情境愁雲慘霧。
疫情升溫 停辦311追悼
安倍政府一天前才將新冠肺炎列為首例「歷史性緊急事態」，除了將編列振興特別預算，全力搶救已顯脆弱的經濟；還依法限制人民的大型集會，停辦311追悼是其中之一；安倍政府沒意料到，人民對震災復興的進度極感失望，對追悼活動興趣缺缺遠甚政府。
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