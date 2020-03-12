防疫值得肯定 但新一波造神運動就免了吧

聯合報 / 記者程嘉文
蔡英文政府新冠肺炎防疫獲肯定之餘，部會積極宣傳首長成績，部分媒體也將他們捧上了天，顯得有些過了頭。圖／聯合報系資料照片
蔡英文政府新冠肺炎防疫獲肯定之餘，部會積極宣傳首長成績，部分媒體也將他們捧上了天，顯得有些過了頭。圖／聯合報系資料照片

馬英九總統8年前連任，還不到520就職，就把自己搞得灰頭土臉。同屬過渡期的蔡總統，新冠肺炎反而讓其拿下支持度新高。如此成績，哪些該歸功執政團隊表現？哪些純粹是「堆花」？

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