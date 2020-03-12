防疫值得肯定 但新一波造神運動就免了吧
馬英九總統8年前連任，還不到520就職，就把自己搞得灰頭土臉。同屬過渡期的蔡總統，新冠肺炎反而讓其拿下支持度新高。如此成績，哪些該歸功執政團隊表現？哪些純粹是「堆花」？
昔金融危機、今新冠疫情 為何政府聲望不同
全球金融危機與莫拉克風災，使馬政府滿意度大跌，蔡政府聲望却不掉反增，最大原因是災難模式不同：傳染病是生命威脅的現在進行式，金融危機則不涉個人死活；颱風雖然可怕，遠離後也不具致命性。因此，當年社會是「災後」角度檢視馬政府；新冠肺炎在各國蔓延，反而帶給蔡總統形塑「非常時期」的正當性，讓人民願意容忍，甚至願意肯定政府作為。
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