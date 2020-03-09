出了花蓮就想合體 傅崐萁急回國民黨 恐怕不只是男人承諾

聯合報 / 記者李光儀
「花蓮王」傅崐萁急欲衝出花蓮，但第一步恢復國民黨黨籍一事始終欠缺臨門一腳。圖／聯合報系資料照片
「花蓮王」傅崐萁急欲衝出花蓮，但第一步恢復國民黨黨籍一事始終欠缺臨門一腳。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選前最大的爭議，就是立委傅崐萁的恢復黨籍問題。兩派人馬相持不下，隱然已成為國民黨茶壺內的風暴。不過外界不解的是：如果訴諸藍營團結，無黨籍的傅崐萁只要加入國民黨團運作即可，何以堅持此時入黨？人稱「花蓮王」的傅崐萁到底在盤算什麼？僅僅只是「男人間的承諾」嗎？

【前情提要】

傅崐萁露臉談恢復國民黨籍：這是男人的承諾

花蓮王與國民黨 剪不斷 理還亂

傅崐萁是在2009年因自行參選花蓮縣長，遭國民黨開除黨籍至今。此後與國民黨的恩恩怨怨，變如千絲萬縷，難以說盡。雖然沒有國民黨籍，但國民黨顯然也無法忽視其「花蓮王」的地方角色。2016年立委選舉，國民黨提名徐榛蔚擔任不分區立委，而且表明是「2018花蓮縣長儲備人選」，就足見國民黨不敢忽視傅崐萁在花蓮的影響力。

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傅崐萁 國民黨 林榮德

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