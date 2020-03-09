想拉攏非洲抗中國 龐培歐不如一場NBA非洲賽

聯合報 / 編譯馮克芸
美國國務卿龐培歐（左）18日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，與衣國總統祖德會晤。路透
美國國務卿龐培歐（左）18日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，與衣國總統祖德會晤。路透

美國國務卿龐培歐2月15-19日訪問非洲三國，但他一路上幾乎只專注於一個國家：中國大陸。有非洲人覺得，就提升美國在非洲的影響力而言，川普政府高官往訪，還不如預定今年三月開打的NBA非洲籃球聯賽。

龐培歐率團訪非 「中國製造」如影隨形

紐約時報報導，龐培歐17日首度訪問非洲撒哈拉沙漠以南地區。美國代表團抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的博萊國際機場（Bole），那是非洲最大機場之一，出資擴建機場的部分經費來自中國。隨行人員一路上經過中國蓋的高速公路、中國投資的工廠和工業園區、中國注資的大眾捷運系統及鐵路，以及中國興建的非洲聯盟總部。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

非洲 川普 龐培歐

相關新聞

「饒有一腔忠憤」 深藍鐵粉為何卻成兩面刃？

高雄市長韓國瑜遭罷免，藍營光復高雄的成績成為黃粱一夢。面對綠營從蔡政府、「友黨」、「友善團體」、到基層支持者，宛如宗教般熱情，不少泛藍人士難免悲憤：「我們為什麼差那麼多？」

國民黨再內鬥沉淪 只會有更多「謝立功們」跳槽出走

柯文哲挖角國民黨謝立功，出任台灣民眾黨的秘書長，在政壇掀起了小小的漣漪。當然，以政治分量來看，謝立功跳槽，對國民黨筋骨不傷；但這個事件背後傳達的意涵，卻不容國民黨小覷。尤其這顯示民眾黨已經開始進行2022的九合一大選布局，可國民黨對此似乎仍毫無頭緒。如此下去，能否保住2018的戰果，也就令人存疑了。

政治棋子孟晚舟仍未自由 與加拿大夾在美中新冷戰中間

孟晚舟案，可以有法律、國際政治與個人等好幾個層面的思考，每個層面都有不得不然的考量，但是又有可以斟酌之處。

陸推港版國安法終結一國兩制？ 恐把美中推向新冷戰

大陸人大會前記者會21日晚宣布今年會期的議程中，將審議「健全香港維護國家安全法制」和「建立執行機制」，許多人認為這是香港一國兩制的終結，也將牽動兩岸關係，甚至把美中推向新冷戰。

顧立雄掌國安很跳tone？ 斜槓內閣有更多政壇奇蹟

總統蔡英文展開第二任期，總統府與行政院的人事調整逐步到位，觀察這次府院的人事安排，其中不少是原班人馬位子大風吹，且充滿了「斜槓風」，原本管金融的改行負責國安、外交專才轉到兩岸事務單位、經貿談判專家則調去外交部門，令人嘖嘖稱奇。

台鐵北車「禁坐令」轉彎 看見台灣族群友善8年進步

8年前的伊斯蘭教開齋節，台北車站一樓大廳拉起紅龍、豎起告示牌阻擋移工聚會，媒體以「外勞占領北車、埋鍋造飯」批判，爾後在一年年的討論聲中，台鐵一樓大廳逐步向全民開放。為了防疫，北車大廳今年2月底起禁止群聚、飲食，台鐵局近來有意順勢規畫為永久禁止席地而坐，新聞一出，引發諸多討論，但不再像過去一面倒支持，也有不少人也提醒接納與包容，交通部長林佳龍今天表態支持開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。