想拉攏非洲抗中國 龐培歐不如一場NBA非洲賽
美國國務卿龐培歐2月15-19日訪問非洲三國，但他一路上幾乎只專注於一個國家：中國大陸。有非洲人覺得，就提升美國在非洲的影響力而言，川普政府高官往訪，還不如預定今年三月開打的NBA非洲籃球聯賽。
龐培歐率團訪非 「中國製造」如影隨形
紐約時報報導，龐培歐17日首度訪問非洲撒哈拉沙漠以南地區。美國代表團抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的博萊國際機場（Bole），那是非洲最大機場之一，出資擴建機場的部分經費來自中國。隨行人員一路上經過中國蓋的高速公路、中國投資的工廠和工業園區、中國注資的大眾捷運系統及鐵路，以及中國興建的非洲聯盟總部。
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