【鴿集拉汙染／上】鴿子排泄物成公害 北市想幫節孕卻敗給麵包

新北等縣市陸續通過強拆違建收費的地方法規，有了法源就收得到錢嗎？以推動最久的台北市為例， 每年編列800萬元違建拆除預算，但很多違建無法確定所有權人，並非每案都找得到人付錢，平均每年只收到120萬至150萬元。以今年1至7月為例，有1000多件強制拆除案，也只收到93件的費用。

2020-09-06 13:34