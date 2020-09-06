【鴿集拉汙染／上】鴿子排泄物成公害 北市想幫節孕卻敗給麵包
飛翔在空中象徵和平的鴿子，在都市裡卻成為公害。台北市估算全市75處公園綠地有2600隻野鴿，台中市區也有上千隻，鴿群聚集有傳染病風險，大量鴿糞汙染環境。台北市曾以避孕藥來控制野鴿族群數量，但熱心民眾餵食的吐司麵包，味道遠比混入藥劑的飼料更好吃，讓節育計畫破功。
台中公園鴿滿為患 鴿糞汙染古蹟、湖水
有百年歷史的台中公園也飽受鴿害，市定古蹟湖心亭的銅瓦屋頂停滿了鴿子，灰白色鴿糞從屋頂到地面四處蔓延，衝擊衛生與景觀，也影響古蹟保存；公園內的日月湖遭鴿糞汙染，湖邊橋梁的欄杆也都被鴿糞占據。台中市建設局今年2月起執行「減鴿」計畫，以飼料誘捕了六、七百隻鴿子，再送到動物之家收容。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言