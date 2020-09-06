【鴿集拉汙染／上】鴿子排泄物成公害 北市想幫節孕卻敗給麵包

聯合報 / 記者魏莨伊洪敬浤
台北市動保處去年與台灣大學合作，調查發現鴿害熱點為北投關渡宮、榮星花園公園、大安森林公園、中正紀念堂等，圖為過去陸客造訪中正紀念堂時餵食鴿子。圖／聯合報系資料照片
台北市動保處去年與台灣大學合作，調查發現鴿害熱點為北投關渡宮、榮星花園公園、大安森林公園、中正紀念堂等，圖為過去陸客造訪中正紀念堂時餵食鴿子。圖／聯合報系資料照片

飛翔在空中象徵和平的鴿子，在都市裡卻成為公害。台北市估算全市75處公園綠地有2600隻野鴿，台中市區也有上千隻，鴿群聚集有傳染病風險，大量鴿糞汙染環境。台北市曾以避孕藥來控制野鴿族群數量，但熱心民眾餵食的吐司麵包，味道遠比混入藥劑的飼料更好吃，讓節育計畫破功。

台中公園鴿滿為患 鴿糞汙染古蹟、湖水

有百年歷史的台中公園也飽受鴿害，市定古蹟湖心亭的銅瓦屋頂停滿了鴿子，灰白色鴿糞從屋頂到地面四處蔓延，衝擊衛生與景觀，也影響古蹟保存；公園內的日月湖遭鴿糞汙染，湖邊橋梁的欄杆也都被鴿糞占據。台中市建設局今年2月起執行「減鴿」計畫，以飼料誘捕了六、七百隻鴿子，再送到動物之家收容。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

北市 台中市 避孕

相關新聞

【鴿集拉汙染／上】鴿子排泄物成公害 北市想幫節孕卻敗給麵包

飛翔在空中象徵和平的鴿子，在都市裡卻成為公害。台北市估算全市75處公園綠地有2600隻野鴿，台中市區也有上千隻，鴿群聚集有傳染病風險，大量鴿糞汙染環境。台北市曾以避孕藥來控制野鴿族群數量，但熱心民眾餵食的吐司麵包，味道遠比混入藥劑的飼料更好吃，讓節育計畫破功。

【違建更難喬／中】拆除費很難找到所有權人付 北市拆千件只收到93件

新北等縣市陸續通過強拆違建收費的地方法規，有了法源就收得到錢嗎？以推動最久的台北市為例， 每年編列800萬元違建拆除預算，但很多違建無法確定所有權人，並非每案都找得到人付錢，平均每年只收到120萬至150萬元。以今年1至7月為例，有1000多件強制拆除案，也只收到93件的費用。

原鄉派出所沒警察了…照樣守護部落

屏東縣幅員遼闊，縣警局有7個分局，派出所（分駐所）最多有123個，隨時代變遷，人口移動，派出所整併，屏東縣警局現在編制派出所有83個，其中5個派出所合署辦公。整併的派出所，閒置空間都再利用，縣內有20個整併閒置派出所廳舍「借用」給社區做關懷據點、原住民文健站等，用不同的方式繼續守護部落。

日新威秀戲院將拆 顏水龍壁畫能再「旭日東昇」？

西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。日新威秀雖表示將切下壁畫移到別地，但切除手法是否完善及去向都還未知，文資人士呼籲台北市府文化局應予協助。

【違建更難喬／上】新北拆違建將收費 台中繞過議會跟進

都市違建數量龐大，每年還會「自體繁殖」，暗藏公安危機。基隆市、澎湖縣、新北市今年先後通過地方自治條例，將向違建戶強制收取拆除違建費用。台中市拆違建收費的法規草案七度送議會卡關，台中市府決定改推「代履行」制度，委外拆違建，向違建戶收取拆除費；全案將以行政規定避開議會審議，近期將拍板上路。

風箏會跳芭蕾舞？這是什麼黑科技

放風箏是許多人小時候的歡樂回憶，隨著年紀增長，大家一起在歡笑聲中看著風箏平穩地飛上藍天，那種快樂卻離我們愈來愈遠。直到近年，各縣市政府紛舉辦國際風箏節，吸引海內外喜愛風箏技藝人士「箏奇鬥豔」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。