【違建更難喬／中】拆除費很難找到所有權人付 北市拆千件只收到93件

新北等縣市陸續通過強拆違建收費的地方法規，有了法源就收得到錢嗎？以推動最久的台北市為例， 每年編列800萬元違建拆除預算，但很多違建無法確定所有權人，並非每案都找得到人付錢，平均每年只收到120萬至150萬元。以今年1至7月為例，有1000多件強制拆除案，也只收到93件的費用。

拆違建花的錢 往往比收取費用還高

拆違建收費很合理，但背後沒說的秘密是，拆違建花的錢比向違建戶收取的費用還要高。以台北市為例，依照自治條例制定的收費標準，通常只會收到拆除經費七成五至八成，其他由公帑付錢；據了解，議會對於拆違建收費已很感冒，要再提高收費恐會引起反彈。不過剛完成立法的新北市強調，將實報實銷收費。