【違建更難喬／上】新北拆違建將收費 台中繞過議會跟進
都市違建數量龐大，每年還會「自體繁殖」，暗藏公安危機。基隆市、澎湖縣、新北市今年先後通過地方自治條例，將向違建戶強制收取拆除違建費用。台中市拆違建收費的法規草案七度送議會卡關，台中市府決定改推「代履行」制度，委外拆違建，向違建戶收取拆除費；全案將以行政規定避開議會審議，近期將拍板上路。
與議會抗戰多年 新北上月終通過
違建拆不勝拆，加上違建拆除多由公帑支付，相當不合理。台北市率全國之先，早在民國76年起拆違建就要求所有權人付費，105年制定自治條例，將拆違建收費入法。新北市經過多年抗戰，拆除違建收費自治條例今年8月中旬終於在議會過關，收費標準尚未公布。
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