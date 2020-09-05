【違建更難喬／上】新北拆違建將收費 台中繞過議會跟進

日本百年燒賣老店海外第一家便當店，選在對日本文化接受度高的台灣。不過對日本人小有衝擊的是，在日本是常溫甚至賣到涼的便當，在台灣被加熱了。 崎陽軒的便當門市上月初在台北車站開幕。「東洋經濟」以「為何進軍台灣的崎陽軒燒賣便當變熱了？」為題，報導日本「弁当」如何與台灣「便當」文化融合。

2020-09-04 15:23