動物園為何放佛經？普度毛小孩 供品超奇妙

聯合報 / 記者黃瑞典王駿杰陳斯穎王昭月林保光趙宥寧魯永明
新竹市立動物園中元節在大象門設案擺上構樹、桑樹枝葉及牧草、生肉、飼料、蔬果，普度動物亡靈。記者黃瑞典／攝影
新竹市立動物園中元節在大象門設案擺上構樹、桑樹枝葉及牧草、生肉、飼料、蔬果，普度動物亡靈。記者黃瑞典／攝影

農曆七月普度好兄弟，也普度動物界的好兄弟！台北、新竹立市動物園及許多縣市動保單位、肉品市場都在中元普度準備豐盛「祭品」祭拜動物亡靈，希望曾帶給民眾歡樂與回憶的病老死動物得到撫慰，被撲殺、宰殺、安樂死的動物亡靈都能安息。

牧草、生肉、飼料全上供桌

新竹市立動物園中元節下午在大象門設案擺上豐盛祭品，除普度好兄弟的餅乾、飲料、泡麵、罐頭等食品，也擺上構樹、桑樹枝葉及牧草，還有生雞肉及整推車的鴕鳥、禽類、齧齒類等動物專用飼料與香蕉、南瓜、地瓜等蔬果。園長楊礎遠率員工虔誠朝大象門外祭拜，並在每一祭品插香邀請好兄弟與動物亡靈享用，特殊的普度場景也吸引遊客好奇拍照。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

動物園 新竹 搜救犬

相關新聞

動物園為何放佛經？普度毛小孩 供品超奇妙

農曆七月普度好兄弟，也普度動物界的好兄弟！台北、新竹立市動物園及許多縣市動保單位、肉品市場都在中元普度準備豐盛「祭品」祭拜動物亡靈，希望曾帶給民眾歡樂與回憶的病老死動物得到撫慰，被撲殺、宰殺、安樂死的動物亡靈都能安息...

建中、成功也曾爆「一中之爭」 改名原因超級愛國

校園「一中之爭」論戰不休，誰是「真一中」爭的除了是面子問題，還攸關民族意識，台中一中、台南一中足堪代表；而台北的建國中學之所以放棄「真一中」的地位，改名的背後也充滿愛國情操。

【燒腦懸案6】林金貴測謊「誠實」仍判無期 發回更審至今真相未明

台灣引進測謊數十年，至今仍是辦案倚重利器，不過，2007年發生的高雄王姓計程車司機遭槍殺命案，嫌犯林金貴是很少數通過測謊仍被判無期徒刑的被告，後雖獲釋、改判無罪，但最高法院前年認為這樁「冤獄」仍有證據要調查，發回更審中。

賺錢讓別人花會更健康長壽？美研究建議當個慷慨的人

如何長壽一直以來都是人們所關心的議題，除了仰賴飲食、運動和醫療資源等，美國國家科學院期刊（PNAS）發表最新研究指出，越慷慨的人也會越長壽。

斗六文旦從山寨貨變精品 冠軍果農：不要只迷信老欉

雲林斗六文旦栽種面積約200公頃，在全台產地面積排名第七，資歷淺、面積小，一度遠遠落後全台無人不知的麻豆文旦，早期只能做「代工」，被盤商以山寨版的麻豆文旦銷售；如今，斗六文旦已搖身一變成為文旦界的精品，不僅寫下一台斤500元的高價紀錄，由於果肉晶瑩剔透，更有「魚翅文旦」美稱，想吃還得趁早才有。

【奪命陷井／上】金瓜石挖礦開鑿的通風口 茶壺山潛藏致命豎井

新北市瑞芳的金瓜石，曾有「亞洲第一貴金屬礦山」美譽，百年流金歲月在1987年停採歇業，但當年挖礦開鑿的通風口，卻成奪命「陷井」。當地的茶壺山、黃金十稜，因可以遠眺壯麗海景又有絕美山景，是熱門的觀光景點和登山地。但繼2015年有登山跌落洞穴身亡，上個月底又有遊客從茶壺山豎井掉落，救難人員救出後已奄奄一息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。