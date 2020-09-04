動物園為何放佛經？普度毛小孩 供品超奇妙

農曆七月普度好兄弟，也普度動物界的好兄弟！台北、新竹立市動物園及許多縣市動保單位、肉品市場都在中元普度準備豐盛「祭品」祭拜動物亡靈，希望曾帶給民眾歡樂與回憶的病老死動物得到撫慰，被撲殺、宰殺、安樂死的動物亡靈都能安息。

牧草、生肉、飼料全上供桌

新竹市立動物園中元節下午在大象門設案擺上豐盛祭品，除普度好兄弟的餅乾、飲料、泡麵、罐頭等食品，也擺上構樹、桑樹枝葉及牧草，還有生雞肉及整推車的鴕鳥、禽類、齧齒類等動物專用飼料與香蕉、南瓜、地瓜等蔬果。園長楊礎遠率員工虔誠朝大象門外祭拜，並在每一祭品插香邀請好兄弟與動物亡靈享用，特殊的普度場景也吸引遊客好奇拍照。