【奪命陷井／上】金瓜石挖礦開鑿的通風口 茶壺山潛藏致命豎井

新北市瑞芳的金瓜石，曾有「亞洲第一貴金屬礦山」美譽，百年流金歲月在1987年停採歇業，但當年挖礦開鑿的通風口，卻成奪命「陷井」。當地的茶壺山、黃金十稜，因可以遠眺壯麗海景又有絕美山景，是熱門的觀光景點和登山地。但繼2015年有登山跌落洞穴身亡，上個月底又有遊客從茶壺山豎井掉落，救難人員救出後已奄奄一息。

建議政府訂定登山級數 高危險應申請登記

當地里長陳嶽生說，當地現在幾乎每個禮拜都多件大小不一的「山難」，目的地多數是劍龍稜（黃金十稜之一），類似意外往後還是會再發生，建議政府或消防單位最好訂定登山級數，例如像劍龍稜這種高挑戰性、高危險的要先申請或登記，沒申請擅闖要開罰。