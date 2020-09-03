斗六文旦從山寨貨變精品 冠軍果農：不要只迷信老欉

聯合報 / 記者陳雅玲
雲林斗六文旦栽種面積約200公頃，一度遠遠落後全台無人不知的麻豆文旦，只能為人「代工」，被盤商以「山寨」版麻豆文旦銷售。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六文旦栽種面積約200公頃，一度遠遠落後全台無人不知的麻豆文旦，只能為人「代工」，被盤商以「山寨」版麻豆文旦銷售。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六文旦栽種面積約200公頃，在全台產地面積排名第七，資歷淺、面積小，一度遠遠落後全台無人不知的麻豆文旦，早期只能做「代工」，被盤商以山寨版的麻豆文旦銷售；如今，斗六文旦已搖身一變成為文旦界的精品，不僅寫下一台斤500元的高價紀錄，由於果肉晶瑩剔透，更有「魚翅文旦」美稱，想吃還得趁早才有。

「斗六文旦越到中秋越難買到」，斗六市農會總幹事張喬復道出斗六文旦現今的地位，因為每年都有盤商、專賣高級水果的業者抱著現金到斗六產地搶購，甚至有柚農才剛採收完就宣布完售，也曾有果農的文旦在百貨公司上架，5台斤3千元的高價仍被秒殺。

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文旦 斗六 農民

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