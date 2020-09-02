【就醫障礙／上】女性障礙者看婦科艱辛如特技表演 羨慕國外設備

聯合報 / 記者何定照
障礙者處處難行，醫院也一樣。圖為障礙者在行政院廁所也難行。圖／障女連提供
障礙者處處難行，醫院也一樣。圖為障礙者在行政院廁所也難行。圖／障女連提供

障礙者就醫向來困難，女性若看婦科，更因診間缺少把身體從輪椅移到診療床的移位機，備嘗艱辛。台灣障礙女性平權連線表示，一般診療床就算可升降，最低也只離地63公分，但輪椅多離地45公分，障礙者要上診療床猶如表演特技，盼醫院都設移位機申請窗口，供不同診間使用，一勞永逸。

缺少移位機 女性障礙者備嘗艱辛

衞福部2016年曾做身心障礙生活狀況及需求報告，發現障礙女性就醫遇到困難者近三成五，比障礙男性的二成九高，且逾半障礙者女性從未做過子宮頸癌及乳癌等癌症健檢。障女連理事、行政院性平會委員余秀芷表示，這主因是婦科診間並無移位機，造成她們就算想看，也會因上不了診療床，被拒於門外。

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