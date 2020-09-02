【就醫障礙／上】女性障礙者看婦科艱辛如特技表演 羨慕國外設備

「哈囉！要認識一下嗎？」、「考慮讓你把我的心贖回去...。」今年上半年疫情期間，交友軟體使用率大增，來自陌生女網友一句簡單問候，讓許多單身男子掉進粉紅色的債務陷阱。 婚友聯誼、美容瘦身業者瞄準疫情下的寂寞商機，派出美女業務員、美容師在交友網站、交友App找潛在客戶，許多單身男子以為找到了知心對象，等到被遊說簽下2、3萬到25萬元不等的商品服務，紛紛向消保官或提告求救。

2020-09-01 15:57