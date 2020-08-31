醫院最陰的不是太平間！老伯深夜…發出少女聲音
進入農曆七月，許多民眾盡量不去醫院，但王姓志工一如往常，至醫院大廳值班，就在鬼門開後的一周內，遇到了怪事，一名婦人慌慌張張地在大廳走著，像是在找人，突然一個踉蹌跌倒，王姓志工連忙趨前攙扶，但還剩幾步遠的距離，婦人形體顏色愈來愈淡，王姓志工瞬間意識到「她不是人」，急忙往後退，假裝沒這回事。
婦人消失又出現…原來人在加護病房
王姓志工下班前，得知下午急診收治一名車禍重傷的婦人，與孩子過馬路時，意外被車撞飛，陷入昏迷，醫院常見這類悲劇，他不以為意，但隔天又在醫院大廳看見那名慌張地找人的婦人，同樣在跌倒後消失，進一步打聽，才知她正是車禍當事人，仍住在加護病房，不知為何，魂魄出現在醫院大廳，重複在車禍當時景象。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言