醫院最陰的不是太平間！老伯深夜…發出少女聲音

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫簡浩正陳婕翎邱宜君
許多民眾不喜歡在鬼月動刀，住院患者明顯減少兩成。示意圖／聯合報系資料照片
許多民眾不喜歡在鬼月動刀，住院患者明顯減少兩成。示意圖／聯合報系資料照片

進入農曆七月，許多民眾盡量不去醫院，但王姓志工一如往常，至醫院大廳值班，就在鬼門開後的一周內，遇到了怪事，一名婦人慌慌張張地在大廳走著，像是在找人，突然一個踉蹌跌倒，王姓志工連忙趨前攙扶，但還剩幾步遠的距離，婦人形體顏色愈來愈淡，王姓志工瞬間意識到「她不是人」，急忙往後退，假裝沒這回事。

婦人消失又出現…原來人在加護病房

王姓志工下班前，得知下午急診收治一名車禍重傷的婦人，與孩子過馬路時，意外被車撞飛，陷入昏迷，醫院常見這類悲劇，他不以為意，但隔天又在醫院大廳看見那名慌張地找人的婦人，同樣在跌倒後消失，進一步打聽，才知她正是車禍當事人，仍住在加護病房，不知為何，魂魄出現在醫院大廳，重複在車禍當時景象。

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鬼月 車禍 患者

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