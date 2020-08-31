醫院最陰的不是太平間！老伯深夜…發出少女聲音

今年8月15日是日本投降75周年紀念日，日本朝日新聞刊載曾是神風特攻隊「指令書寫員」的多胡恭太郎一篇訪談，他形容當年做的事就像在殺人一樣，二戰期間至少有20名隊員由他經手派出，自認是人生中最痛苦的經歷。這段回憶補上台灣沒有指令書寫員文獻的缺漏，讓神秘的神風特攻隊又多了一塊拼圖。

2020-08-30 14:14