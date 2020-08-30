神風特攻隊痛苦的覺悟 接受自殺訓練才驚覺是消耗品
今年8月15日是日本投降75周年紀念日，日本朝日新聞刊載曾是神風特攻隊「指令書寫員」的多胡恭太郎一篇訪談，他形容當年做的事就像在殺人一樣，二戰期間至少有20名隊員由他經手派出，自認是人生中最痛苦的經歷。這段回憶補上台灣沒有指令書寫員文獻的缺漏，讓神秘的神風特攻隊又多了一塊拼圖。
宜蘭縣員山機堡創意長楊基山解讀，多胡的這段回憶正是他在宜蘭服役的日子。楊表示，他被多胡的報導帶進時光隧道，太平洋戰爭從1941年打到1945年，當時台灣是日本殖民地，也被捲進這場戰禍，曾被美軍轟炸，當時神風特攻隊從宜蘭出去的大約100人，其中99%是日本人。
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