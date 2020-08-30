神風特攻隊痛苦的覺悟 接受自殺訓練才驚覺是消耗品

聯合報 / 記者吳淑君
神風特攻隊隊員高田豐志寄回老家的遺書，他的弟弟去年底終於在宜蘭員山機堡，找到哥哥最後足跡，兄弟倆隔了半世紀再「重逢」。圖／楊基山提供
神風特攻隊隊員高田豐志寄回老家的遺書，他的弟弟去年底終於在宜蘭員山機堡，找到哥哥最後足跡，兄弟倆隔了半世紀再「重逢」。圖／楊基山提供

今年8月15日是日本投降75周年紀念日，日本朝日新聞刊載曾是神風特攻隊「指令書寫員」的多胡恭太郎一篇訪談，他形容當年做的事就像在殺人一樣，二戰期間至少有20名隊員由他經手派出，自認是人生中最痛苦的經歷。這段回憶補上台灣沒有指令書寫員文獻的缺漏，讓神秘的神風特攻隊又多了一塊拼圖。

宜蘭縣員山機堡創意長楊基山解讀，多胡的這段回憶正是他在宜蘭服役的日子。楊表示，他被多胡的報導帶進時光隧道，太平洋戰爭從1941年打到1945年，當時台灣是日本殖民地，也被捲進這場戰禍，曾被美軍轟炸，當時神風特攻隊從宜蘭出去的大約100人，其中99%是日本人。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

日本 二戰 殺人

相關新聞

鬼月6禁忌一次打破！台中歌劇院有夠「鐵齒」

農曆七月禁忌不少！台中國家歌劇院逆勢操作，以Ｑ版創意破除「不能玩水、不能看老宅、不宜靠近榕樹、不要靠牆、不能走長廊、不宜拍前人肩膀」6大禁忌。其中，「不能靠牆」到歌劇院免驚最有創意，因為歌劇院是3D曲牆，世界第一無梁無柱建築，「曲牆靠起來不舒服」，創意行銷一出，讓許多劇迷會心一笑，佩服小編創意。

神風特攻隊痛苦的覺悟 接受自殺訓練才驚覺是消耗品

今年8月15日是日本投降75周年紀念日，日本朝日新聞刊載曾是神風特攻隊「指令書寫員」的多胡恭太郎一篇訪談，他形容當年做的事就像在殺人一樣，二戰期間至少有20名隊員由他經手派出，自認是人生中最痛苦的經歷。這段回憶補上台灣沒有指令書寫員文獻的缺漏，讓神秘的神風特攻隊又多了一塊拼圖。

不是常下雨嗎？為何翡翠水庫水位跌破歷年平均值

翡翠水庫提供大台北地區民生用水所需，除了18年前的大旱之外，台北人幾乎不擔心翡翠水庫會缺水。不過，今年以來情況已有變化，水庫水位罕見地一路掉到150公尺左右，總蓄水量只剩一半，並跌破歷年水位平均值，背後原因除了新北市民擴大分飲翡翠水，翡管局認為氣候變遷影響漸趨明顯，雨下得少造成水位短期難以止跌。

廣告可以亂看 這些流行保健食品別亂吃

養生保健風氣夯，不少人早上一匙橄欖油或苦茶油等顧腸胃，近年更流行起印加果油，農民也看準商機引進栽種，更因每分地產值逾10萬元，堪稱「新綠金」，國內興起種植，像南投縣栽種面積一年間就從10公頃突破100公頃，成長驚人。

【公共美學／下】台灣連花崗岩也要彩繪 無奈景觀法只聞樓梯響

台灣處處可見彩繪，儼然景觀美化利器。不過景觀專家表示，台灣彩繪已過度氾濫，未考慮主題、環境適不適合，類似手法在國外已近滅絕，台灣不應再炒冷飯。至於要改善這類景觀亂象，建議要靠景觀法、落實公民參與工作坊，也得更積極推動公共美學教育，並從公部門體系開始翻轉。

【童玩節淪闌尾／下】游錫堃的基金會檢討困境 為「藍天變綠地」鋪路？

立法院長游錫堃創辦的仰山文教基金會，9月要辦宜蘭國際童玩節願景論壇，探討辦了25年的童玩節面臨的困境及如何突破，不但主題敏感，選在藍營執政的時侯辦更敏感，讓地方出現政治聯想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。