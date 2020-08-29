不是常下雨嗎？為何翡翠水庫水位跌破歷年平均值

聯合報 / 記者鄭朝陽
翡翠水庫水位近日罕見地跌到150公尺左右，與歷年平均水位呈現死亡交叉，蓄水量只剩一半，圖為翡翠水庫資料照片。圖／聯合報系資料照片
翡翠水庫水位近日罕見地跌到150公尺左右，與歷年平均水位呈現死亡交叉，蓄水量只剩一半，圖為翡翠水庫資料照片。圖／聯合報系資料照片

翡翠水庫提供大台北地區民生用水所需，除了18年前的大旱之外，台北人幾乎不擔心翡翠水庫會缺水。不過，今年以來情況已有變化，水庫水位罕見地一路掉到150公尺左右，總蓄水量只剩一半，並跌破歷年水位平均值，背後原因除了新北市民擴大分飲翡翠水，翡管局認為氣候變遷影響漸趨明顯，雨下得少造成水位短期難以止跌。

罕見與歷年平均水位呈現「死亡交叉」

翡翠水庫歷史平均水位在153.25公尺，但昨天跌到150.98公尺，罕見地呈現「死亡交叉」。翡管局副局長李延財說，萬一水位再往下跌到140公尺左右，當年被水庫淹沒的碧山國小遺跡就會見天日了，但他相信在翡管局審慎控管及操作下，加上中央氣象局未來三個月的預報資料，應該不致落到這個窘境。他估計10月底前，翡翠水庫都能充分供應雙北的用水。

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翡翠水庫 氣候變遷 缺水

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