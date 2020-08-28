【公共美學／下】台灣連花崗岩也要彩繪 無奈景觀法只聞樓梯響

台灣處處可見彩繪，儼然景觀美化利器。不過景觀專家表示，台灣彩繪已過度氾濫，未考慮主題、環境適不適合，類似手法在國外已近滅絕，台灣不應再炒冷飯。至於要改善這類景觀亂象，建議要靠景觀法、落實公民參與工作坊，也得更積極推動公共美學教育，並從公部門體系開始翻轉。

國際多已捨棄 景觀建築師：不該走回頭路

「這麼多彩繪，和台灣土地到底有什麼關係？」景觀建築師吳書原說，台灣各鄉鎮市區大搞彩繪，有些古樸小鎮也想申請補助跟進，不知這樣反而失去原貌，「根本浪費國家錢」。何況不論是源於南韓的3D彩繪或模仿日本的彩繪，都與台灣歷史無關，各國也早已不做，「政府不應再傳遞這種美學價值」。