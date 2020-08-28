【公共美學／下】台灣連花崗岩也要彩繪 無奈景觀法只聞樓梯響

聯合報 / 記者何定照
台灣景觀美化時常使用彩繪，但專家認為處理應該更謹慎，以免讓環境更混亂。圖／聯合報系資料照片
台灣景觀美化時常使用彩繪，但專家認為處理應該更謹慎，以免讓環境更混亂。圖／聯合報系資料照片

台灣處處可見彩繪，儼然景觀美化利器。不過景觀專家表示，台灣彩繪已過度氾濫，未考慮主題、環境適不適合，類似手法在國外已近滅絕，台灣不應再炒冷飯。至於要改善這類景觀亂象，建議要靠景觀法、落實公民參與工作坊，也得更積極推動公共美學教育，並從公部門體系開始翻轉。

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