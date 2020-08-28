【公共美學／上】新北抽水站公布「重力美學」彩繪 挨批是重傷雙眼

聯合報 / 記者何定照
北市水利局局長宋德仁近日在臉書表示，將從8月底彩繪新店溪流域六處抽水站，並貼出卡通人物等預計彩繪圖，民眾指有侵權疑慮。圖／取自宋德仁臉書
北市水利局局長宋德仁近日在臉書表示，將從8月底彩繪新店溪流域六處抽水站，並貼出卡通人物等預計彩繪圖，民眾指有侵權疑慮。圖／取自宋德仁臉書

新北市水利局局長宋德仁近日在臉書表示，新店溪流域有六處抽水站8月底起將彩繪，並貼出卡通人物等預計彩繪圖，稱是「重力美學」。不過這些彩繪引來民眾批評，指恐有侵權問題，圖案也沒考慮周遭環境與城市脈絡，「畫卡通就等於城市美學？」建築景觀學者也指彩繪圖案「美學上很膚淺」，在河川旁彩繪，恐有生態及安全疑慮。

水利局：與既有圖案呼應 會做好生態保護

新北市府水利局高灘處副處長林宏政表示，會想彩繪，是因抽水站年久髒汙，所用圖案則與一旁河濱公園恐龍等既有圖案呼應，不但延續風格，也較能讓親子有共鳴，「專家可能覺得幼稚，但我們這次就是做Q版。」圖案都是委託廠商自行研發，應無侵權疑慮，至於生態等擔憂，會請廠商彩繪時務須做好廢料回收及生態保護。

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