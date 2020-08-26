【提水人生／下】高雄加水站能賺上千萬？管理變嚴後難了

聯合報 / 記者蔡容喬
高雄市街頭加水站林立，提水也喝出龐大商機，常有業者以加水站投資「門檻低、獲利快」號召加盟，只要10萬元就能當老闆、2年就能回收成本。圖／聯合報系資料照片
高雄市街頭加水站林立，提水也喝出龐大商機，常有業者以加水站投資「門檻低、獲利快」號召加盟，只要10萬元就能當老闆、2年就能回收成本。圖／聯合報系資料照片

高雄市街頭加水站林立，提水也喝出龐大商機，常有業者以加水站投資「門檻低、獲利快」號召加盟，只要10萬元就能當老闆、2年就能回收成本，連鎖業者甚至有年收上千萬元、甚至上億元市場。不過，高雄市今年初修正加水站、加水車衛生管理自治條例，管理變嚴格，想靠賣水賺錢難度變高。 

高雄加水商機熱 年初修正衛生管理自治條例

經營連鎖加水站20多年的優福加水站總經理莊淑媛表示，評估一個地區能不能設加水站，最基本要看當地提水人口數，包括是不是舊住宅區、有沒有超過500戶人口等，該公司在全台約有上百個加水站，高雄就設了70、80處，每桶10元、20元收，生意好時每個月可賣出6000多桶，天氣熱時甚至有上萬桶業績，可以說加水站每年至少千萬商機起跳。

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