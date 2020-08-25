【提水人生1】高雄加水站總數減少 是因水質改善了嗎？
清晨時分，高雄街頭響起「少女的祈禱」音樂聲，不少人拎著大桶子出門，但不是為了倒垃圾，而是追加水車買飲用水。高雄人提水喝已是長年宿命，全市有1800多家加水站，居全台之冠。不過高雄市衛生局統計發現，往年不斷增加的加水站，今年上半年首度下滑，莫非高雄人願意喝自來水了？
台水強調，高雄水質逐年變好，今年7月投入2500萬軟化水質，改善飲用口感。不過，加水站業者說，民眾不提水了，那是因為花大錢在家裝淨水系統，直接喝煮沸自來水的仍屬少數。多位市民「打槍」直言，年輕人白天上班在公司喝水或買飲料，提水量減少。
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