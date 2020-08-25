【提水人生1】高雄加水站總數減少 是因水質改善了嗎？

綽號「目仔興」台中角頭林振興，被控是張錫銘、薛球綁架集團幕後藏鏡人之一，涉嫌資助及安排擄人勒贖案，被起訴求處死刑；案子審理期間，林振興獲交保，但交保18天就命喪槍下。當年這起槍擊命案眾說紛紜，有人說是報復、有人說是同夥滅口，當年參與辦案的刑警懷疑是被害人組成「復仇者聯盟」幹的，不過案發迄今13年槍手未落網，槍殺原因還只是傳言。

2020-08-25 10:07