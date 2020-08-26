【美感災難－上】一條變形的白線 揭公共建設維護黑洞
由中國城商場結構變身而成的台南河樂廣場，灰白地面對照中國城白色梁柱，水池映照周遭景致，風光和諧優美，年初開放以來成為人氣景點。但有民眾發現，廣場地面原本淺白色的細長「伸縮縫」，近來被塗成黑白都有，有些線條還超粗，破壞原有風貌，再次凸顯台灣長年以來公共建設維護不當問題。
好醜！台南河樂廣場伸縮縫維護破壞原有風貌
伸縮縫功能是避免熱漲冷縮或地震造成建築變形，河樂廣場初開幕時，伸縮縫配合廣場白色基底塗成白色。台南市政府都市發展局都市更新科表示，由於原有伸縮縫已遭破壞，廠商考量夏日遊客不斷又多雨，只能快速緊急重做，等到冬季雨少時，再好好維修、恢復原狀。
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