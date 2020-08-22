【搶迎米其林3】用餐故意掉叉子？ 神秘客其實不會這樣做

聯合報 / 記者洪敬浤
號稱「美食界聖經」的米其林指南，全靠匿名評審員機制評鑑，這批低調的神秘客從未曝光。圖為2019年台北米其林指南。圖／聯合報系資料照片
號稱「美食界聖經」的米其林指南，全靠匿名評審員機制評鑑，這批低調的神秘客從未曝光。圖為2019年台北米其林指南。圖／聯合報系資料照片

號稱「美食界聖經」的米其林指南，全靠匿名評審員機制評鑑，這批低調的神秘客從未曝光，電影「天菜大廚」、日劇「Grand Maison東京」演出的秘密客橋段，美食專家都說「那只是電影情節」，如果有人自稱是米其林密探，那他絕對不是。資深飯店公關說，一旦餐廳出現疑似神秘客，團隊會繃緊神經，甚至加碼端出隱藏版菜色，爭取摘星機會。

都是電影情節 神秘客沒那麼戲劇化

「神秘客兩兩一組，一人點套餐、一人單點，向服務生要半瓶酒和一杯水，還會把叉子放地上。」好萊塢電影「天菜大廚」描寫落魄主廚東山再起的故事，餐廳為了摘星，內外場繃緊神經，米其林評審甚至在地上擺叉子考驗外場應變，戲劇化的情節讓外界對米其林神秘客更加好奇。

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