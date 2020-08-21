【書店危機2】連鎖書店退出社區 獨立書店逆勢看見機會

知名書店陸續掀關門潮，新的獨立書店也不斷冒出。有河書店2017年揮別淡水原店，本月在捷運唭哩岸站「開回來」。觀察全台，每月都有一、兩家獨立書店開張；獨立書店名店「浮光」，也將在鄰巷新開「春秋」。有河書店店長詹正德、浮光店長陳正德都認為，大書店退位，是小書店的機會，「書店永不會消失」。

走進「有河」新址，雖然窗外看不到河，詹正德往右指又往前指，強調各有河、圳，對面還是珍貴的唭哩岸石牆古蹟。新店比起原店，雖沒了眼前可見的淡水河景、成群的貓、玻璃窗上滿滿詩句等著名特色，仍洋溢文藝氣氛，讓素樸區域增添文化基地。