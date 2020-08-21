【野鳥窗殺3】節能建築多用玻璃 蓋在郊區反成生態盲點
今年初，一隻白腹鶇撞上台北市芝山文化生態綠園展示館外的玻璃死亡，７月在南港的國家生技研究園區內也有數隻野鳥窗殺不治，宜蘭知名的綠建築蘭陽博物館也曾發生野鳥撞玻璃，三處建築共同特色是「玻璃很多」。成大建築系特聘教授林子平表示，郊區或生態高敏感區域的建築開發，缺乏野鳥「窗殺」規範，主管機關、業主設計時，應考慮玻璃反射對生態的影響。
常遇野鳥撞擊 找專家協助補救
芝山綠園的展示館是一棟有大量玻璃窗的建築，每年都會有一些野鳥撞窗死亡，今年初再度發生白腹鶇撞窗事件後，尋求台灣猛禽研究會協助，台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏表示，經討論後，館方花了一天貼上條紋式「防鳥撞窗貼」改善。
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