【野鳥窗殺3】節能建築多用玻璃 蓋在郊區反成生態盲點

美食評鑑「米其林指南」登台第三年，首度把評鑑版圖擴展到台中，8月24日公布2020名單。美食專家認為，台中餐飲文化多元，消費力豪氣驚人，確實是台北以外的首選。至於台灣第三座米其林城市何時出現？美食評論家胡天蘭說，要看國際疫情與經濟復甦狀況，短期內不樂觀。美食評論家高琹雯說，如果米其林有第三座城市，應該是高雄市，但米其林也可能推出特別版，把台南精彩的小吃、老店一併納入。

2020-08-20 20:25