東北角炸出觀音顯靈？傳當年媽祖化身少女 連接砲彈護鄉民

聯合報 / 記者邱瑞杰游振昇簡慧珍陳弘逸
海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，錄影畫面定格浪花如觀音顯像。圖／游春林提供
海軍水下作業大隊引爆新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，錄影畫面定格浪花如觀音顯像。圖／游春林提供

東北角卯澳灣海底驚見13顆未爆彈，上月底海軍水下作業大隊同時引爆，海面炸出高約30公尺的浪花。有人發現爆破定格畫面像觀音顯像，視為神蹟；台灣神明與炸彈傳說不只這一樁，二戰時期美軍曾轟炸台灣，媽祖接炸彈、踢炸彈護祐村民之說廣為流傳，至今仍讓不少信徒津津樂道。

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