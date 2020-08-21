東北角炸出觀音顯靈？傳當年媽祖化身少女 連接砲彈護鄉民

東北角卯澳灣海底驚見13顆未爆彈，上月底海軍水下作業大隊同時引爆，海面炸出高約30公尺的浪花。有人發現爆破定格畫面像觀音顯像，視為神蹟；台灣神明與炸彈傳說不只這一樁，二戰時期美軍曾轟炸台灣，媽祖接炸彈、踢炸彈護祐村民之說廣為流傳，至今仍讓不少信徒津津樂道。

潛水客意外發現 卯澳灣有二戰未爆彈

7月20日1名男子到卯澳灣潛水，從福連國小附近上岸後，向校方人員說距離校園約100公尺處海底有未爆彈。海軍水下作業大隊隔天下水搜查，發現共有13枚未爆彈，長度都超過1公尺，一顆重約250公斤，裝填100公斤炸藥，評估後決定7月30日就地引爆。