建築界搶救粗獷主義 盼公東高工聖堂、三信家商波浪大樓找回原貌
1950年代起，國際掀起粗獷主義建築風潮。忠泰美術館展出中的「粗獷主義建築展」，台灣展件包括台東公東高工、高雄三信家商、高雄市文化中心、中研院歐美所、台北醫學院、新北市聖心女中等，可惜其中不少建築已非原貌，建築界盼「救救粗獷主義」。
1970年代興起 常面對拆遷危機
粗獷主義（brutalism）原文源於法文「清水模」，主張建築設計基於功能需要，以清水混凝土和清水磚等素樸材料直接創造結構就好，不須修飾。該展德國策展人艾爾瑟、台灣策展人王俊雄表示，這類建築在1970年代前曾風靡一時，但現在常被視為過時而有拆遷危機，展方在搜尋全球資料時意外發現台灣也有粗獷主義建築，且也遭危機，在台展出時加入。
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