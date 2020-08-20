建築界搶救粗獷主義 盼公東高工聖堂、三信家商波浪大樓找回原貌

19日農曆七月初一鬼門開，各地不少鬼月限定活動紛紛展開。台南安平港仔尾靈濟殿舉辦全國唯一「孤棚祭」，將搭建造型特殊的孤棚；嘉義城隍廟最特別的是「夯枷祈福」活動，上千信眾「夯枷」遊行，祈求消災解厄。每年都熱鬧舉辦的「南恆春、北頭城」搶孤賽，今年因疫情宜蘭停辦，恆春照舊，但規模縮小。 台南市安平港仔尾靈濟殿8月27日的「孤棚祭」，以5根圓柱搭起15台尺高棚面，棚面西側搭案桌，再由案桌前降下白布，白布一直延伸垂直置運河水中，作為接引老大公的路徑；另4邊圓柱各懸掛1隻大豬公和雜糧，棚上有「篙串」，繫各式祭品，是少見的孤棚外觀及祭典方式。

2020-08-20 00:57