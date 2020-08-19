躺上美容床 工程師如何1小時痛失10多萬？

台南熱鬧商圈、車站、賣場、學校附近常見有外型亮麗的美容業務員招攬路人填問卷、送贈品，並稱有美容體驗服務。一旦成功帶路人到工作室之後，即展開強勢推銷，保養品一瓶開完又一瓶。不少消費者在短短一小時內痛失10多萬元，多名南科工程師也「招架不住」，甚至還有業者讓消費者「假分期真貸款」，消費者最後自認受騙，找上消保官申訴。

吃悶虧 刷8萬要求退費被拒

一名電腦工程師指出，日前在賣場門口處遇到美容業務員送他體驗包，對方告訴他可到附近的護膚室體驗臉部美容，當時他有空就答應。躺上美容床，對方開始評論他的膚質，並拿出多瓶保養品全數開封，包括白天和夜間要各別使用的清潔、精華液、乳液、防曬等，當下保養完確實感到滑順光亮又變白，決定刷8萬多元買產品，並可免費做臉。