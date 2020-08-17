【家有惡鄰6】鄰居狗狂追猛吠千萬別打牠 蒐證讓飼主罰萬元
飼養寵物往往難免造成鄰居間爭執，大致可分為三點：叫聲擾人、任意便溺與無端被咬，其中又以狗叫聲引發糾紛最多，除非住在獨棟透天厝，若住公寓或住宅大樓，飼主恐怕得要注意管好自己家的毛小孩，尤其現在人手一支手機，之前就曾有鄰居聯手蒐證，讓養狗卻不管狗的飼主，苦吞一萬元罰金。
理智線斷掉變打飼主 因小失大吃官司
彰化之前就有一件判決，傅姓男子與鄭姓鄰居所養的狗就是不對盤，傅常嫌鄭的狗太吵，某日鄭到住處旁停車場遛狗，傅聽到狗叫聲，理智線斷裂，拿著兩根鐵棍衝到狗面前不斷揮舞，還試圖用鐵棍丟狗，鄭姓飼主當然護著愛狗，也隨手抄起一根竹棍理論，但竹棍不敵鐵棍，鄭的竹棍被打斷，握棍的虎口與手指也受傷。
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