【家有惡鄰6】鄰居狗狂追猛吠千萬別打牠 蒐證讓飼主罰萬元

「醫師，中風可以吃四物嗎？要去哪裡買才安全？」、「有人說鉛比較重，黑心商人放在中藥增加重量牟利，是真的嗎？」台中中醫診所病患鉛中毒風暴愈滾愈大，隨著受害人數逐日增加，民眾心驚驚，心中充滿問號。 在鉛中毒事件後，台中市衛生局在台中市29區加開「中醫藥小學堂」，意外爆紅，每場限額30人，場場爆滿。衛生局考量在29場辦完一輪後，再舉辦加映場，讓民眾問好問滿。 台中市前議長張宏年之子、現任市議員張彥彤上月底在臉書驚爆，因鉛中毒併發多重器官發炎，醫院一度發出病危通知，後查出鉛中毒，醫院緊急召回和他同樣長期服用盛唐中醫診所院長呂世明開立中藥的父母、姊姊後，發現一家4口都鉛中毒，全數住院治療。

2020-08-17 00:30