【家有惡鄰6】鄰居狗狂追猛吠千萬別打牠 蒐證讓飼主罰萬元

聯合報 / 記者何祥裕
中和某商行飼養多隻大狼狗看門，半夜狗叫聲擾鄰挨罰。圖／聯合報系資料照片
中和某商行飼養多隻大狼狗看門，半夜狗叫聲擾鄰挨罰。圖／聯合報系資料照片

飼養寵物往往難免造成鄰居間爭執，大致可分為三點：叫聲擾人、任意便溺與無端被咬，其中又以狗叫聲引發糾紛最多，除非住在獨棟透天厝，若住公寓或住宅大樓，飼主恐怕得要注意管好自己家的毛小孩，尤其現在人手一支手機，之前就曾有鄰居聯手蒐證，讓養狗卻不管狗的飼主，苦吞一萬元罰金。

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寵物 傷害罪 遛狗

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