【節能建築4】企業大買綠電不會拖垮建築能效 反而拉高等級

預計年底試辦的建築能效標示，只看電費高低判斷等級。受委託研擬該制的成大建築系講座教授林憲德說，近年不少台灣企業在Apple等國際企業規定供應鏈廠商百分百使用再生能源下，都大買再生能源（綠電）。考量此減碳貢獻，未來判斷建築能效等級時，將不計入電費中再生能源部分，如此建築能效等級也會變高。

國際再生能源署（IRENA）等機構2014年共同發起RE100（renewable energy 100），計畫在2020年前募集百家大型跨國企業承諾百分百使用再生能源，由於響應熱烈，已提高到500家，Apple、Google、微軟、NIKE、Dell等都在列。台灣也有台積電、大江生醫、科毅研發、歐萊德、葡萄王等加入。