【節能建築3】小7改裝年省2.2億電費 成本3年就回收
內政部建研所年底將試辦建築能效標示，部分企業早推動節能有成。全台首家通過聯合國相關組織「科學基礎減碳目標行動」（SBTi）審查的台達電，光是台北企業總部電費年省近150萬元；統一超商近年也落實節能方案，5800多家分店去年電費共省2.2億元。
能如此省電，除了配置使用得當，也靠縝密電力設計。規畫建築能效標示的成大建築系講座教授林憲德表示，過去許多建築電力都超量設計，例如只須100噸冷氣，偏偏買200噸冷氣，以取得較高設計費，廠商也會給回饋金。有了建築能效標示審查，可杜絕弊端，防止設計者亂搞，若是公有建築更可省下納稅人的錢。
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