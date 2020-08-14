【破案關鍵6】女兒冥誕接到警方尋獲電話 母全身起雞皮疙瘩

基隆警一分局組長許耀彬帶領團隊為多具無名屍找到親人，他認為追查無名屍身分很科學，有一定邏輯性，因此「睡得很好，沒有人托夢」，但部分死者親人的反應讓他感到詫異，或許冥冥之中真有難以解釋的力量，未來希望讓更多無名男、女的墓碑，重新刻上姓名，魂歸故土。

2020-08-14 09:34