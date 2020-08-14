【破案關鍵6】女兒冥誕接到警方尋獲電話 母全身起雞皮疙瘩
基隆警一分局組長許耀彬帶領團隊為多具無名屍找到親人，他認為追查無名屍身分很科學，有一定邏輯性，因此「睡得很好，沒有人托夢」，但部分死者親人的反應讓他感到詫異，或許冥冥之中真有難以解釋的力量，未來希望讓更多無名男、女的墓碑，重新刻上姓名，魂歸故土。
龜山島海域尋獲女屍 奉厝頭城鎮無主墓區
海巡署蘇澳海巡隊2017年6月21日在宜蘭縣龜山島南方1.2海浬海域，尋獲一具女屍，因長期浸泡海水五官無法辨識，也無法採集指紋比對，身上又無證件及可識別物品，3年來資料一直掛在警政署無名屍系統，大體經火化以「無名氏之靈骨」，奉厝宜蘭頭城鎮第5公墓無主墓區。
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