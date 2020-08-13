疫情逼出普度熱！在宮廟看見台灣最美風景

從荷蘭人手上收復台灣的鄭成功，死後成神，「鄭成功廟」廣布全台，最特殊的可能是台南鎮門宮，兩位「赤腳洋門神」不僅是一大看點，還正式「入籍」我國，有自己的中文名字和管區。衪們為何來台當門神？而且竟然還有「聘書」，奇妙的事還不止只如此…

2020-08-12 20:31