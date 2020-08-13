疫情逼出普度熱！在宮廟看見台灣最美風景

聯合報 / 記者趙容萱劉明岩游振昇林敬家余采瀅
台中南屯萬和宮中元普度往年吸引大批信徒參與，2013年遇潭美颱風，信徒風雨無阻，出現穿著雨衣、撐傘也要來參與的盛況。圖／聯合報系資料照片
台中南屯萬和宮中元普度往年吸引大批信徒參與，2013年遇潭美颱風，信徒風雨無阻，出現穿著雨衣、撐傘也要來參與的盛況。圖／聯合報系資料照片

中元節將至，但碰到疫情升溫，普度法會辦不辦，讓各廟宇兩難。近期廟方都接獲中央通知，廟會活動為須戴口罩的八大類場所之內，而且要保持安全社交距離；但台中、彰化多數廟宇今年的中元普度，參與信徒不僅未減少，比往年還更多，動輒數千人起跳，逾千桌普度供桌、民眾希望虔誠祭拜，能在疫情下保平安。

八大場所戴口罩 包括普度法會

中央流行疫情指揮中心本月5日宣布，民眾出入人潮擁擠或密閉的八大類場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，須佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 社交距離 口罩

相關新聞

門神也有西洋人！曾歸化入台籍 民眾送上3千雙鞋

從荷蘭人手上收復台灣的鄭成功，死後成神，「鄭成功廟」廣布全台，最特殊的可能是台南鎮門宮，兩位「赤腳洋門神」不僅是一大看點，還正式「入籍」我國，有自己的中文名字和管區。衪們為何來台當門神？而且竟然還有「聘書」，奇妙的事還不止只如此…

【節能建築2】能效標示別疊床架屋 專家籲跨部打造國家減碳產業鏈

內政部建築研究所年底將試辦「建築能效標示」，各界表示樂見，但建議應跨部門合作，並研擬帶動整體產業鏈的配套措施，效果才更好。高雄大學建築學系教授、建築改革社常務監事曾梓峰表示，政府多年來設立各種省能標章，民眾得花很多錢做認證，有時反而增加社會成本，應從產業總體看建築能效標章。

疫情逼出普度熱！在宮廟看見台灣最美風景

中元節將至，但碰到疫情升溫，普度法會辦不辦，讓各廟宇兩難。近期廟方都接獲中央通知，廟會活動為須戴口罩的八大類場所之內，而且要保持安全社交距離；但台中、彰化多數廟宇今年的中元普度，參與信徒不僅未減少，比往年還更多，動輒數千人起跳，逾千桌普度供桌、民眾希望虔誠祭拜，能在疫情下保平安。

【節能建築1】超商先行！建築能效標示年底試辦 電費決定等級

經濟部能源局推動家電「能源效率標示」多年，不少消費者都會買能效等級高的冷氣、冰箱等，省電費又節能。內政部建築研究所效法歐盟實施多年的建築能效標示制度，將試辦依據電費單金額高低來評估建築能效等級，研擬將建築能效標示和綠建築評估系統綁在一起，凡超商等11類建築申請綠建築時，須同時通過建築能效標示評估，年底從超商等開始試辦示範推廣。

【租屋省錢法2】搶租金補貼增加成功率 在六都以外申請再轉調

政府開辦租金補貼政策超過10年，申請人數幾乎年年爆滿，超過表定計畫戶數甚多，平均核准率約6成6。官員透露，今年租金補貼方案的名額加倍、資格放寬，規模更勝以往，申請者若想要提高錄取率，可在6都以外的非熱門縣市申請，或者多生小孩，「3個小孩以上的評分就double（加倍），懷孕也算喔。」

暑假剩不到1個月 這些免費又好玩的公園你去了嗎？

暑假剩不到一個月時間就要結束了，新冠肺炎疫情無法出國，國內旅遊又大爆發，各景點滿滿是人；親子若要把握時間出遊，其實不必跑遠，全台各地住家附近的公園不僅好玩又都免費，不要錯過這些休憩好去處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。