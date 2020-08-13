疫情逼出普度熱！在宮廟看見台灣最美風景
中元節將至，但碰到疫情升溫，普度法會辦不辦，讓各廟宇兩難。近期廟方都接獲中央通知，廟會活動為須戴口罩的八大類場所之內，而且要保持安全社交距離；但台中、彰化多數廟宇今年的中元普度，參與信徒不僅未減少，比往年還更多，動輒數千人起跳，逾千桌普度供桌、民眾希望虔誠祭拜，能在疫情下保平安。
八大場所戴口罩 包括普度法會
中央流行疫情指揮中心本月5日宣布，民眾出入人潮擁擠或密閉的八大類場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，須佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。
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