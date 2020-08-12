【綠建築護照1】超商先行！建築能效標示年底試辦 電費決定等級
經濟部能源局推動家電「能源效率標示」多年，不少消費者都會買能效等級高的冷氣、冰箱等，省電費又節能。內政部建築研究所效法歐盟實施多年的建築能效標示制度，將試辦依據電費單金額高低來評估建築能效等級，研擬將建築能效標示和綠建築評估系統綁在一起，凡超商等11類建築申請綠建築時，須同時通過建築能效標示評估，年底從超商等開始試辦示範推廣。
住宅暫不納入 超商百貨醫院等11類先行
建築能效標示規畫，研擬適用建築包括超商、百貨公司、醫院、旅館、養老院、辦公大樓等11類，學校、車站、航空站等因使用狀況差異大不納入，住宅因耗能量低暫不納入。
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