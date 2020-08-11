【租屋省錢法2】搶租金補貼增加成功率 在六都以外申請再轉調
政府開辦租金補貼政策超過10年，申請人數幾乎年年爆滿，超過表定計畫戶數甚多，平均核准率約6成6。官員透露，今年租金補貼方案的名額加倍、資格放寬，規模更勝以往，申請者若想要提高錄取率，可在6都以外的非熱門縣市申請，或者多生小孩，「3個小孩以上的評分就double（加倍），懷孕也算喔。」
為協助中低收入戶及弱勢族群家庭減輕居住負擔，內政部營建署自2007年起辦理租金補貼，針對不同的弱勢身分加計不同的權重。另符合重大傷病、單親家庭、三代同堂、獨居老人、育有未成年子女、新婚家庭條件者，也給予權重加分，協助其優先獲得補貼。
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